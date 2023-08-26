Хассельбайнк: «Челси» стал другой командой»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что «Челси» серьезно изменился за последние годы - и не столько в плане других игроков, сколько в плане подхода к кадровым вопросам. Он отмечает, что команда делает ставку на молодых игроков:

- Это уже не тот «Челси», что пять или семь лет назад. Они делают ставку на молодых игроков. Память об успехах свежа, это одна из самых успешных команд Англии в последние годы, но она сейчас стала другой, - цитирует слова Хассельбайнка BBC Sport.

Джимми Флойд Хассельбайнк выступал в составе лондонского клуба с 2000 по 2004 год.