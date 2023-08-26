​«Челси» довёл до 100 серию домашних матчей АПЛ, в которых не проигрывает, ведя в счёте к перерыву

Лондонский «Челси» набирает ход - в третьем туре клуб выиграл у «Лутон Таун», забив тому три безответных мяча. Этот матч стал уже сотым домашним подряд для лондонского клуба в рамках АПЛ, в котором он не проигрывает, лидируя к перерыву.

В последний раз такое несчастье случилось в октябре 2011 года, тогда команда вела в счете после первого тайма матча с «Арсеналом», но в итоге уступила землякам со счетом 3:5.

В следующем туре английского чемпионата команде аргентинского специалиста Маурисио Почеттин предстоит сыграть дома с «Ноттингем Форест». Это случится второго сентября.