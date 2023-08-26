Хассельбайнк: «Стерлинг начал делать всё проще»

Английский нападающий Рахим Стерлинг забил два мяча в матче открытия третьего тура английского чемпионата, от него пострадал дебютант турнира «Лутон Таун». Бывший нападающий «Челси» Джимми-Флойд Хассельбайнк считает, что Стерлинг разобрался с проблемами и теперь начал делать все проще и надежнее.

- Стерлинг хорошо поработал с новым тренером. Я думаю, что он начал делать все проще. Ему нужно быть прямым, и он становится прямым, прямолинейным, - цитирует слова Хассельбайнка BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский клуб примет «Ноттингем Форест».