Сака рассказал, ставит ли цель выиграть «Золотой мяч» в будущем

Вингер «Арсенала» Букайо Сака признался, что мечтает однажды завоевать «Золотой мяч».

21-летний англичанин считается одной из главных восходящих звёзд мирового футбола. Журналисты поинтересовались у лидера «канониров», готов ли он побороться за престижную индивидуальную награду.

«Очевидно, что «Золотой мяч» всегда будет мечтой, но я стараюсь концентрироваться на моментах, которые зависят только от меня самого. Главный вопрос в том, насколько я помогаю своему клубу, своей сборной. Думаю, индивидуальные награды придут, если делать это максимально успешно. Конечно, это нелегко, но ничего стоящее не даётся просто так. Дело лишь в том, насколько сильно ты этого хочешь», – цитирует Guardian Саку.