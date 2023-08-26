Тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал возможный переход Нунеса в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил высказался об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику Матеусу Нунесу.

«Горожане» предложили более 50 млн евро за 24-летнего португальца, однако руководство «волков» ответило отказом.

«Звонок от «Манчестер Сити» заинтересует большинство людей в мировом футболе, – делится мыслями О'Нил. – Однако Матеус понимает ситуацию – у него контракт. Он знает, какова позиция нашего клуба на этот счёт, и он остаётся частью нашего состава», – цитирует Express&Star наставника «Вулверхэмптона».

Матеус Нунес вышел в старте в обоих матчах своей команды в текущем сезоне АПЛ. В поединке с «Брайтоном» (1:4) хавбек был удалён с поля на 95-й минуте.