​Джейми Каррагер: «Стерлинг - один из лучших игроков Англии»

В Англии стартовали матчи третьего тура АПЛ, лондонский «Челси» обыграл «Лутон Таун», а Рахим Стерлинг забил два мяча в прошедшем матче. Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Стерлинг остается одним из лучших нападающих Англии. В прошлом Стерлинг, кстати, также успел поиграть за «Ливерпуль» - до своего ухода в «Манчестер Сити» в 2015 году.

- Стерлингу еще далеко до конца карьеры, он один из лучших игроков Англии на данный момент. Уверен, он будет стараться вернуться в сборную, с которой у него было немало успехов, - цитирует слова Джейми Каррагера BBC Sport.