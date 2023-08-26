Стерлинг хочет стать лучшим бомбардиром «Челси» в нынешнем сезоне

Английский нападающий Рахим Стерлинг забил два мяча в игре с дебютантом «Лутон Таун», после чего дал понять, что хочет стать лучшим бомбардиром своего клуба «Челси» в нынешнем сезоне. Напомним, что Стерлинг перебрался в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

- Да, это цель на сезон - стать лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Я хочу поддерживать высокие стандарты, которые я задал в предыдущей фазе своей карьеры. Мне двадцать восемь лет, я люблю футбол, - цитирует слова Стерлинга BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» сыграет с «лесниками» из «Ноттингем Форест».