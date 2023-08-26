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Гари Невилл: «Стерлинг - лидер «Челси»

26 Августа 2023 • 02:11 Комментировать
Челси
3:0
Лутон Таун
окончен

Лондонский «Челси» добился победы в третьем туре английского чемпионата, команда Маурисио Почеттино обыграла «Лутон Таун», забив тому три безответных мяча. Два из них записал на свой счет Рахим Стерлинг, которого бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает лидером команды.

-  Стерлингу пришлось перезагрузиться, придя в «Челси», но он стал лидером этой команды. Он должен показывать это. Я вижу, что он стал другим игроком сейчас, - цитирует слова Гари Невилла BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии лондонский «Челси» примет дома «Ноттингем Форест». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл Рахим Стерлинг
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