Наставник «Лутон Таун»: «Соперник был беспощаден»

В Англии начались матчи третьего тура английской Премьер-лиги, «Лутон Таун» съездил в Лондон в гости к «Челси», где благополучно проиграл, пропустив целых три мяча. Тем не менее, наставник «Лутона» Роб Эдвардс считает, что его команда продемонстрировала прогресс.

- Я увидел прогресс за последние две недели. Горжусь игроками. Считаю, что мы выступили хорошо. До второго гола все было на равных. У нас тоже были шансы, но наши удары блокировались, не везло. А соперник в своих моментах был беспощаден, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

В следующем туре «Лутон Таун» примет дома «Вест Хэм».