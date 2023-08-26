«Челси» победил дома в АПЛ впервые с марта

В Англии начались матчи третьего тура английской Премьер-лиги, лондонский «Челси» в домашнем матче одолел дебютанта высшей лиги «Лутон Таун», команда Маурисио Почеттино забила три мяча и одержала первую домашнюю победу в игре чемпионата за почти полгода.

В последний раз «Челси» побеждал в домашнем матче АПЛ четвертого марта, тогда команда с минимальным счетом переиграла «Лидс». Безвыигрышная домашняя серия продлилась в итоге восемь матчей.

В следующем, четвертом туре лондонский «Челси» также сыграет дома, но уже с «Ноттингем Форест». Это случится второго сентября.