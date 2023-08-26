Почеттино: «Джексон может стать одним из лучших нападающих в мире»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление нападающего Николаса Джексона.

22-летний футболист пополнил ряды «синих» в текущее трансферное окно, перейдя из «Вильярреала». Стоимость сделки составила 37 млн евро. В пятницу сенегальский форвард забил свой первый мяч за «Челси», поразив ворота «Лутона».

«Мы знали о его умениях, когда подписывали его. Он способен здорово действовать без мяча, отлично завершает атаки. Он обязательно покажет себя, когда полностью освоится в Премьер-лиге. Николас – игрок топ-уровня. Он может стать одним из лучших нападающих в мире, у меня нет в этом сомнений», – приводит BBC слова Почеттино.