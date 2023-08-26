Почеттино прокомментировал свою первую победу у руля «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление команды в поединке с «Лутоном» (3:0).

«Синие» уверенно одолели новичков Премьер-лиги благодаря дублю Рахима Стерлинга и голу Николаса Джексона. Победа над «Лутоном» стала для «Челси» первой под руководством Почеттино в официальных матчах.

«Я очень доволен. Рад за игроков, за болельщиков. Мы заслуженно победили, показав впечатляющую игру. Первая победа всегда очень важна, поскольку даёт уверенность и позволяет всем поверить в то, что мы делаем. Это должно сыграть свою роль в дальнейшем», – заявил в интервью Sky Sports аргентинский наставник.