Тен Хаг оценил игру Антони в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями об игре вингера Антони.

Бразилец, купленный прошлым летом за 95 млн евро у «Аякса», вышел в стартовом составе в двух первых матчах «красных дьяволов» в рамках АПЛ-2023/24, но не отметился результативными действиями.

«В предсезонке он забил два гола и, кажется, отдал одну голевую передачу, так что, думаю, он находится на верном пути. Но ему нужно продолжать прибавлять, потому что просто хорошо играть – это недостаточно для «Манчестер Юнайтед». Он стал чаще представлять угрозу для соперников, он оказывается там, где должен быть. Остаётся прибавить в завершении», – заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча против «Ноттингем Форест».