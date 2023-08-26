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Стерлинг высказался после своего дубля в матче «Челси» против «Лутона»

26 Августа 2023 • 00:32 Комментировать (1)
Челси
3:0
Лутон Таун
окончен

Рахим Стерлинг пообщался с журналистами после успешного для себя матча с «Лутоном».

Коллектив Маурисио Почеттино одержал крупную победу (3:0), а 28-летний вингер поучаствовал во всех голах, отметившись двумя взятиями ворот и одной результативной передачей.

«Нам было необходимо выиграть сегодня, учитывая поражения от «Вест Хэма» на прошлой неделе. Рад, что сегодня внёс свой вклад.

В прошлом сезоне я слишком часто действовал спиной к воротам, слишком редко оказывался в штрафной площади соперников. Недавно мы с тренером обсудили мою роль, и я точно знаю, что от меня требуется. Теперь я могу быть гораздо эффективнее», – заявил в интервью Sky Sports Стерлинг.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Лутон Таун
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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Манчестерский Иппатий
26 Августа 2023 в 01:14
Давай, продолжай в том же духе, а то ведь я на него весь прошлый сезон "наезжал". Может Почетинно сможет улучшить отдачу от Стерлинга?
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