Стерлинг поучаствовал в 18 голах в 17 матчах против команд-новичков АПЛ

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг в очередной раз огорчил новичков Премьер-лиги.

В поединке против «Лутона» (3:0), который состоятся в пятницу, 28-летний игрок поучаствовал во всех голах, дважды отличившись самостоятельно и однажды ассистировав Николасу Джексону. По данным BBC, в активе Стерлинга 18 результативных действий в последних 17 матчах против команд, повысившихся из Чемпионшипа (14 голов и четыре ассиста). В цветах «Челси» англичанин делал это уже семь раз в шести поединках.

Рахим Стерлинг пополнил ряды лондонцев прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Сити».

На счету «Челси» четыре набранных очка после трёх туров АПЛ-2023/24.