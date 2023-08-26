«Эвертон» предложил 30 млн евро за нападающего из Серии А

Форвард «Удинезе» Бету может перебраться в «Эвертон».

Как сообщалось ранее, «ириски» предложили за португальца 25 млн евро, однако получили отказ. Согласно информации из обновлённого отчёта инсайдера Фабрицио Романо, «Эвертон» вернулся с новым предложением – 30 млн евро. Запрос «Удинезе» остаётся прежним – 35 млн, как предполагает пункт отступных. Тем не менее, по данным источника, клубы могут договориться, если урегулируют структуру бонусов.

В активе Бету 22 забитых мяча в 65 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 25 млн евро.