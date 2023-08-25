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Бенефис Стерлинга и первая победа Почеттино: «Челси» дома разгромил «Лутон Таун»

25 Августа 2023 • 23:56 Комментировать
Челси
3:0
Лутон Таун
окончен

В пятницу вечером «Челси» и «Лутон Таун» открыли третий тур нового сезона АПЛ. Матч завершился разгромной победой «синих» - 3:0.

Хозяевам удалось относительно быстро размочить счёт: на 19-й минуте Стерлинг оторвался от оппонентов на фланге и не без помощи финтов пробил точно в дальний угол ворот Камински – 1:0.

А вот второй гол публике на «Стэмфорд Бридж» пришлось ждать свыше 50 минут игрового времени – на 69-й минуте вновь отличился Стерлинг. На сей раз он в касание и без сопротивления замкнул точный пас от Мало Гюсто.

До разгромного счёт на 77-й минуте довёл летний новичок лондонцев Николас Джексон – форвард замкнул ассист того же Стерлинга и на дальней штанге расстрелял ворота гостей – 3:0.

Победа стала первой для Маурисио Почеттино в качестве главного тренера «Челси», если брать только официальные матчи. Его подопечные поднялись на восьмое место турнирной таблицы после ничьей и поражения на старте сезона, в активе команды - четыре балла. «Лутон Таун» с игрой в запасе и нулём очков занимает последнее место.

Протокол игры  
Челси3:0Лутон Таун
(1:0) Стерлинг Рахим17'  
(2:0) Стерлинг Рахим68'  
(3:0) Джексон Николас75'  
Санчес РобертДисаси АксельСилва ТьягоКолвилл ЛевиГюсто МалоФернандес Энцо  73'Галлахер КонорКайседо МойсесЧилуэлл Бен 86' (Матсен Ян ( 86'  90') Стерлинг Рахим 90' (Берстоу Мэйсон ( 90') Джексон Николас 83' (Угочукву Лесли ( 83')
Запасные: Бич ЭддиМадуэке НониМорейра ДиегуБергстрём ЛукасХамфрис БаширКукурелья Марк
Камински ТомасБурк Рис 77' (Огбене Чидози ( 77') Локьер Том  27'Бэлл АмариКаборе Исса 70' (Браун Джейкоб ( 70'  78') Баркли Росс 77' (Андерсен Мадс ( 77') Накамба Марвелус  30'Чон Тахит 77' (Раддок Пелли ( 77') Джайлз РайанМоррис КарлтонАдебайо Элайджа 70' (Доти Алфи ( 70')
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефВудроу КоулиБерри Люк
25 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Лутон Таун
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