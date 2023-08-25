Бенефис Стерлинга и первая победа Почеттино: «Челси» дома разгромил «Лутон Таун»

В пятницу вечером «Челси» и «Лутон Таун» открыли третий тур нового сезона АПЛ. Матч завершился разгромной победой «синих» - 3:0.

Хозяевам удалось относительно быстро размочить счёт: на 19-й минуте Стерлинг оторвался от оппонентов на фланге и не без помощи финтов пробил точно в дальний угол ворот Камински – 1:0.

А вот второй гол публике на «Стэмфорд Бридж» пришлось ждать свыше 50 минут игрового времени – на 69-й минуте вновь отличился Стерлинг. На сей раз он в касание и без сопротивления замкнул точный пас от Мало Гюсто.

До разгромного счёт на 77-й минуте довёл летний новичок лондонцев Николас Джексон – форвард замкнул ассист того же Стерлинга и на дальней штанге расстрелял ворота гостей – 3:0.

Победа стала первой для Маурисио Почеттино в качестве главного тренера «Челси», если брать только официальные матчи. Его подопечные поднялись на восьмое место турнирной таблицы после ничьей и поражения на старте сезона, в активе команды - четыре балла. «Лутон Таун» с игрой в запасе и нулём очков занимает последнее место.