Тен Хаг – о трансферах: «Моя задача – делать лучше игроков, которые уже выступают в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов.

От «красных дьяволов» ждут новых подписаний в заключительные дни трансферного окна, но тен Хаг признался, что ставит в приоритет другие задачи: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» ждут побед, и я несу за это ответственность. Сейчас я должен вложить все возможные усилия в то, чтобы игроки, уже находящиеся в нашем составе, играли как можно лучше. Команда должна продолжать прогрессировать», – заявил нидерландский специалист в преддверии матча третьего тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», который состоится в субботу.