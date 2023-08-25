Романо: «Канселу перейдёт в «Барселону» в последние дни трансферного окна, клубы уверены в сделке»

Переходу Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Барселону» ничего не угрожает.

По достоверным данным, стороны согласовали условия аренды, сам португалец также дал добро, однако переход затянулся по ряду обстоятельств. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер будет закрыт в последние дни летнего трансферного окна, в чём не сомневаются ни в «Барселоне», ни в «Манчестер Сити». Каталонский клуб ожидает, когда сделка пройдёт проверку на соответствие правилам ФФП, после чего подписание 29-летнего латераля будет оформлено.

Жоау Канселу провёл в общей сложности 154 матча за «Манчестер Сити», отметившись девятью голами и 22 ассистами.