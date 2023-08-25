«Арсенал» заработает на продаже Балогуна 30 млн евро без учёта бонусов

Нападающий Фоларин Балогун перейдёт из «Арсенала» в «Монако».

Стороны полностью урегулировали все условия трансфера – теперь переход 22-летнего игрока почти неизбежен. По обновлённым данным журналиста Себастьяна Дени, «Монако» заплатит за американского форварда 30 млн евро, что несколько меньше, чем предполагалось прежде. Ещё 10 млн «Арсенал» может заработать в виде бонусов. Сделка будет подтверждена в ближайшие дни.

Фоларин Балонун – воспитанник «Арсенала», но за первую команду «канониров» отыграл всего десять матчей. В прошлом сезоне футболист забил 22 гола, выступая за «Реймс» на правах аренды.