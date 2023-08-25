Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» заработает на продаже Балогуна 30 млн евро без учёта бонусов

25 Августа 2023 • 22:49 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.22 X 6.20 2 14.00
Через 16 ч. 35 мин.

Нападающий Фоларин Балогун перейдёт из «Арсенала» в «Монако».

Стороны полностью урегулировали все условия трансфера – теперь переход 22-летнего игрока почти неизбежен. По обновлённым данным журналиста Себастьяна Дени, «Монако» заплатит за американского форварда 30 млн евро, что несколько меньше, чем предполагалось прежде. Ещё 10 млн «Арсенал» может заработать в виде бонусов. Сделка будет подтверждена в ближайшие дни.

Фоларин Балонун – воспитанник «Арсенала», но за первую команду «канониров» отыграл всего десять матчей. В прошлом сезоне футболист забил 22 гола, выступая за «Реймс» на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Лутон Таун Лутон Таун
3
0
1.28 6.20 12.00
Видео
26.08.23 в 14:30
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.70 4.10 1.75
Видео
26.08.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Фулхэм Фулхэм
1.36 5.60 8.40
Видео
26.08.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.20 12.00
Видео
26.08.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.15 3.35 3.75
Видео
26.08.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.96 3.55 4.20
Видео
26.08.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Вест Хэм Вест Хэм
1.48 5.00 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
00:23 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг поучаствовал в 18 голах в 17 матчах против команд-новичков АПЛ
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 30 млн евро за нападающего из Серии А
25 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Бенефис Стерлинга и первая победа Почеттино: «Челси» дома разгромил «Лутон Таун»
23:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о трансферах: «Моя задача – делать лучше игроков, которые уже выступают в «Манчестер Юнайтед»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Канселу перейдёт в «Барселону» в последние дни трансферного окна, клубы уверены в сделке»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» сможет подписать Хёйбьерга только при одном условии
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заработает на продаже Балогуна 30 млн евро без учёта бонусов
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что препятствует переходу Чалоба из «Челси» в «Баварию»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил выход Кайседо в стартовом составе «Челси»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва – второй самый возрастной игрок в истории АПЛ, вышедший в трёх первых матчах сезона
21:48 · Англия. Премьер-лига
​Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 августа 2023
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла прогресса в переговорах по защитнику «Челси»
21:38 · Англия. Премьер-лига
​Арсенал – Фулхэм: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 августа 2023
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:27 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выбрал между Модричем, Иньестой и Зиданом
Все новости
Рекомендуем