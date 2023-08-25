Почеттино объяснил выход Кайседо в стартовом составе «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своём выборе.

21-летний новичок «синих» вышел на поле с первых минут в проходящем сейчас матче третьего тура Премьер-лиги против «Лутона». В предыдущем поединке с «Вест Хэмом» (1:3) Кайседо организовал в ворота своей команды пенальти, который реализовал Лукас Пакета.

«Ему, как и всей команде, пришлось нелегко после прошлого матча. Выход в старте должен позитивно сказаться на состоянии Мойсеса. Он почувствует дух «Стэмфорд Бридж». Мы говорили ему, что он должен продолжать наслаждаться футболом, оставаться уверенным в себе», – высказался перед началом матча Почеттино, цитируемый пресс-службой «Челси».