Тьяго Силва – второй самый возрастной игрок в истории АПЛ, вышедший в трёх первых матчах сезона

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва попал в стартовый состав на матч третьего тура против «Лутона».

Бразилец выходил в основном составе «синих» в двух стартовых матчах в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, как отмечает Opta, за всю историю АПЛ только Тедди Шерингем (39 лет и 147 дней, сезон-2005/06) неизменно появлялся в старте с первого по третий тур в ещё более солидном возрасте. Тьяго Силве на данный момент 38 лет и 337 дней.

Следить за ходом матча «Челси» – «Лутон Таун» можно посредством текстовой трансляции, представленной на LiveResult.ru.

После двух туров чемпионата Англии в активе команды Маурисио Почеттино одно набранное очко.