Де Брёйне выбрал между Модричем, Иньестой и Зиданом

Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне назвал своего фаворита среди легендарных полузащитников.

32-летнему бельгийцу предстояло выбрать между Лукой Модричем, Андресом Иньестой и Зинедином Зиданом. Звёздный хавбек «горожан» сделал свой выбор в пользу француза, поставив его на первое место, следом в рейтинге де Брёйне расположился хорват из мадридского «Реала», Иньеста – третий.

«Почему я выбрал именно Зидана? Раньше футбол был более чистым, и мне нравилось наблюдать за шоу и импровизацией. Это так приятно», – заявил в интервью Sky Sports ныне травмированный лидер «Манчестер Сити».