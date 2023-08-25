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Де Брёйне выбрал между Модричем, Иньестой и Зиданом

25 Августа 2023 • 21:27 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 17.00 X 7.20 2 1.17
27.08 16:00

Футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне назвал своего фаворита среди легендарных полузащитников.

32-летнему бельгийцу предстояло выбрать между Лукой Модричем, Андресом Иньестой и Зинедином Зиданом. Звёздный хавбек «горожан» сделал свой выбор в пользу француза, поставив его на первое место, следом в рейтинге де Брёйне расположился хорват из мадридского «Реала», Иньеста – третий.

«Почему я выбрал именно Зидана? Раньше футбол был более чистым, и мне нравилось наблюдать за шоу и импровизацией. Это так приятно», – заявил в интервью Sky Sports ныне травмированный лидер «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Андрес Иньеста Зинедин Зидан Лука Модрич Кевин де Брёйне
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