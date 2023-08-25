Гвардиол назвал свою цель в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал о своей цели в новой команде.

21-летний хорват пополнил ряды «горожан» в начале августа, перебравшись из «РБ Лейпцига». Стоимость трансфера оценивается в 90 млн евро.

«Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем Лигу чемпионов, – делится мыслями Гвардиол. – Я никогда не выигрывал этот турнир, и мне очень хотелось бы хотя бы однажды отпраздновать победу в нём», – цитирует City Zone защитника.

Йошко Гвардиол успел провести три матча за «Манчестер Сити» с момента перехода, включая победный поединок Суперкубка УЕФА против испанской «Севильи».