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«Ноттингем Форест» отдал Ричардса в аренду в Грецию официально

25 Августа 2023 • 20:50 Комментировать
Олимпиакос
...
Атромитос
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.08 21:30

25-летний левый защитник «Ноттингем Форест» Омар Ричардс проведёт текущий сезон в аренде в греческом «Олимпиакосе». Новичка уже официально презентовала пресс-служба греческого топ-клуба.

Ричардс является воспитанником «Фулхэма» и «Рединга», в 2021 году присоединился к мюнхенской «Баварии». Год спустя стал игроком клуба АПЛ – «Ноттингем Форест», заключив с «лесниками» трёхлетний контракт.

Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

«Олимпиакос» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции уверенно обыграл «Пансерраикос» - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Ноттингем Форест Омар Ричардс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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