25-летний левый защитник «Ноттингем Форест» Омар Ричардс проведёт текущий сезон в аренде в греческом «Олимпиакосе». Новичка уже официально презентовала пресс-служба греческого топ-клуба.

Ричардс является воспитанником «Фулхэма» и «Рединга», в 2021 году присоединился к мюнхенской «Баварии». Год спустя стал игроком клуба АПЛ – «Ноттингем Форест», заключив с «лесниками» трёхлетний контракт.

Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

«Олимпиакос» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции уверенно обыграл «Пансерраикос» - 2:0.