Сделка по переходу Регилона из «Тоттенхэма» в «Реал Сосьедад» сорвалась

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон не перейдёт в «Реал Сосьедад».

26-летний футболист был обозначен баскским клубом в качестве приоритетной трансферной цели, однако переговоры со «шпорами» так и не привели к успеху. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, теперь сделка сорвалась окончательно, поскольку «Реал Сосьедад» договорился о подписании на позицию левого защитника Кирана Тирни, принадлежащего лондонскому «Арсеналу».

Трансферная стоимость Серхио Регилона оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. В прошлом сезоне испанец выступал за мадридский «Атлетико» на правах аренды.