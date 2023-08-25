​«Ноттингем Форест» близок к трансферу игрока «Челси»

Атакующий полузащитник Каллум Хадсон-Одои близок к переходу из «Челси» в «Ноттингем Форест». Об этом рассказывает Sky Sports.

В настоящий момент клубы обсуждают структуру и условия оплаты трансфера.

Напомним, что прошлый сезон Хадсон-Одои провёл в «Байере» на правах аренды. Полузащитник является воспитанником академии «Челси».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Хадсона-Одои в 15 миллионов евро.

В пятницу «Челси» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResul.