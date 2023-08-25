Форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Монако».

Sky Sports утверждает, что 22-летний американец отправится на медосмотр уже в предстоящие выходные дни.

Ранее сообщалось, что «Монако» заплатит за Балогуна 45 миллионов евро, а сам футболист подпишет пятилетний контракт с монегасками.

В нынешнем сезоне Балогун на поле не появлялся. Действующий трудовой договор игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

Сегодня, 26 августа, «Монако» встретится с «Нантом» в рамках третьего тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.