Артета — о победе на «Кристал Пэлас»: «Команда продемонстрировала невероятную стойкость»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о победе над «Кристал Пэлас».

Напомним, встреча второго тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». Стоит отметить, что с 67-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве.

«После удаления команда продемонстрировала невероятную стойкость к победе и правильно реагировала на трудные моменты. Это то, чего мы хотим. Это была действительно хорошая игра, в которой мы научились чему-то новому», — сказал Артета на пресс-конференции.

В субботу, 26 августа, «Арсенал» примет на своем поле «Фулхэм» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая будет проходить в текстовом формате.