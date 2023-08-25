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Артета: «Арсенал» ждёт тяжёлый матч против «Фулхэма»

25 Августа 2023 • 18:48 Комментировать (1)
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.22 X 6.10 2 14.00
Через 21 ч. 30 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем сопернике, с которым его команда сыграет в третьем туре АПЛ.

Завтра, 26 августа, «Арсенал» примет на своем поле «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

«Марку Силва провел замечательную работу. Это тот тренер, которым я всегда восхищаюсь. «Фулхэм» — организованная команда, которая четко понимает, что она должна делать на поле. Нас ждет тяжелый матч», — передает слова Артеты официальный сайт «канониров».

Не пропустите текстовую трансляцию встречи «Арсенала» и «Фулхэма», которую проведет портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Микель Артета Марку Силва
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
Комментарии (1)
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LMI
25 Августа 2023 в 18:55
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