Артета: «Арсенал» ждёт тяжёлый матч против «Фулхэма»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем сопернике, с которым его команда сыграет в третьем туре АПЛ.

Завтра, 26 августа, «Арсенал» примет на своем поле «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

«Марку Силва провел замечательную работу. Это тот тренер, которым я всегда восхищаюсь. «Фулхэм» — организованная команда, которая четко понимает, что она должна делать на поле. Нас ждет тяжелый матч», — передает слова Артеты официальный сайт «канониров».

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