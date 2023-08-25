​Тен Хаг отказался говорить о Гринвуде

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции не стал говорить о нападающем Мэйсоне Гринвуде.

Напомним, что несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» объявил о скором уходе Гринвуда из клуба.

«Послушайте, наша команда находится не на том месте в таблице, где мы хотим быть. Я сосредоточен только на тех игроках, которые у меня есть.

Хочу ли я, чтобы Гринвуд вернулся в состав? У готов говорить только о нашей игре, о нашем составе. Ясно, что нам нужно совершенствоваться», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 26 августа – против «Ноттингем Форест».