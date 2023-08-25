​Тен Хаг ответил на вопрос о дате дебюта Хёйлунна

Нападающий Расмус Хёйлунн перебрался в «Манчестер Юнайтед» с травмой. Главный тренер команды Эрик тен Хаг ответил на вопрос, когда датчанин сможет дебютировать за «красных дьяволов».

«Сегодня он впервые приступил к тренировкам с командой. Мы ожидаем, что на следующей неделе он проведёт полноценный цикл тренировок. Так что он очень близок к попаданию в состав», - сказал тен Хаг журналистам.

До паузы на матчи сборных «Манчестер Юнайтед» проведёт матчи Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (26 августа) и «Арсенала» (3 сентября).

После двух туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» имеет три очка в своём активе.