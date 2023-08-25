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​Жезус может сыграть с «Фулхэмом» - Артета подтвердил

25 Августа 2023 • 17:16 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.22 X 6.10 2 14.00
Через 23 ч. 9 мин.

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус действительно вернулся в строй. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«Мы очень счастливы. Для Жезуса стало ударом то, что после предсезонки ему пришлось перенести ещё одну операцию. Но сейчас он выглядит очень здорово – он тренировался всю неделю и готов.

Может ли Жезус выйти на матч с «Фулхэмом» в стартовом составе? Посмотрим», - сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Габриэль Жезус на футбольном поле ещё не появлялся.

Дерби между «Арсеналом» и «Фулхэмом» пройдёт в субботу, 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
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