​Кудус переходит в клуб АПЛ

Форвард Мохаммед Кудус переходит из «Аякса» в «Вест Хэм». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на субботу для 23-летнего футболиста было назначено медицинское обследование.

Отмечается, что трансферные документы должны быть подписаны в течение двух ближайших суток. «Аякс» и «Вест Хэм» обо всём договорились, общая сумма сделки составит 45 миллионов евро. Кудус должен подписать пятилетний контракт с клубом из Лондона.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Вест Хэм» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Брайтона» на поле соперника.