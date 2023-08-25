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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кудус переходит в клуб АПЛ

25 Августа 2023 • 16:48 Комментировать

Форвард Мохаммед Кудус переходит из «Аякса» в «Вест Хэм». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на субботу для 23-летнего футболиста было назначено медицинское обследование.

Отмечается, что трансферные документы должны быть подписаны в течение двух ближайших суток. «Аякс» и «Вест Хэм» обо всём договорились, общая сумма сделки составит 45 миллионов евро. Кудус должен подписать пятилетний контракт с клубом из Лондона.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Вест Хэм» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Брайтона» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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