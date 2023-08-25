Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» арендовал Андрея Сантоса у «Челси» официально

25 Августа 2023 • 15:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.70 2 9.00
26.08 17:00

«Ноттингем Форест» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Челси» Андрея Сантоса на правах годичной аренды.

Напомним, 19-летний Сантос перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из клуба «Васко да Гама» за 12,5 миллионов евро. В составе первой команды «синих» молодой бразилец пока не успел провести ни одного официального матча.

В двух турах АПЛ «Ноттингем» Форест» набрал три очка и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «лесники» проведут завтра, 26 августа, против «Манчестер Юнайтед». Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Андрей Сантос трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 22:00
Челси Челси
Лутон Таун Лутон Таун
1.28 6.20 12.00
Видео
26.08.23 в 14:30
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.70 4.10 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» арендовал Андрея Сантоса у «Челси» официально
15:04 · Англия. Премьер-лига
Три европейских топ-клуба хотят арендовать Лукаку у «Челси» слухи
13:11 · Англия. Премьер-лига
Моуринью уже обсудил с Лукаку переход в «Рому»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Вратарь из МЛС прошёл медосмотр в «Челси»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Рома» полностью покроет зарплату Лукаку и заплатит определённую сумму за аренду
12:43 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Модрич был моим кумиром, но когда я познакомился с ним лично, зауважал его ещё больше»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп недоволен трансферным окном в Саудовской Аравии
12:28 · Россия. Премьер-лига
Стали команды, которые поборются с «Зенитом» за Педро
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы не получали предложений по продаже Салаха»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на Тони, который оценивается в 80 миллионов евро
11:12 · Англия. Премьер-лига
Азар может вернуться в АПЛ
11:07 · Англия. Премьер-лига
Парти был готов перейти в «Галатасарай», но Артета заблокировал трансфер
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется форвардом «Ливерпуля»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Дракслер может продолжить карьеру в АПЛ
10:29 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от перехода в «Ювентус», теперь игрок хочет в «Рому» 2
Все новости
Рекомендуем