«Ноттингем Форест» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Челси» Андрея Сантоса на правах годичной аренды.

Напомним, 19-летний Сантос перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из клуба «Васко да Гама» за 12,5 миллионов евро. В составе первой команды «синих» молодой бразилец пока не успел провести ни одного официального матча.

В двух турах АПЛ «Ноттингем» Форест» набрал три очка и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «лесники» проведут завтра, 26 августа, против «Манчестер Юнайтед». Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.