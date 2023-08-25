Три европейских гранда рассматривают вариант с арендой нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, об этом сообщает Sky Italia.

По данным источника, в число претендентов на бельгийца входят итальянская «Рома», которая рассчитывает взять игрока в пару к Сердару Азмуну, и «ПСЖ» и каталонская «Барселона», которые рассмотрят возможный переход в последние дни трансферного окна.

Контракт 30-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку не выходил на поле.