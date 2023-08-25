Вратарь из МЛС прошёл медосмотр в «Челси»

Сербский вратарь Джордже Петрович, выступавший в МЛС за команду «Нью-Инглэнд Революшн», близок к трансферу в лондонский «Челси».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже получил британскую визу и прошел медицинский осмотр. В ближайшее время Петрович подпишет с «пенсионерами» долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 14 миллионов евро.

Джордже присоединился к американскому клубу в 2022 году. По итогам прошлого сезона Петрович занял второе место в голосовании за лучшего вратаря МЛС.