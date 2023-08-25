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Вратарь из МЛС прошёл медосмотр в «Челси»

25 Августа 2023 • 13:10 Комментировать

Сербский вратарь Джордже Петрович, выступавший в МЛС за команду «Нью-Инглэнд Революшн», близок к трансферу в лондонский «Челси».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже получил британскую визу и прошел медицинский осмотр. В ближайшее время Петрович подпишет с «пенсионерами» долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 14 миллионов евро.

Джордже присоединился к американскому клубу в 2022 году. По итогам прошлого сезона Петрович занял второе место в голосовании за лучшего вратаря МЛС.

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Челси Джордже Петрович трансферы футбола - лето 2023
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