Ковачич: «Модрич был моим кумиром, но когда я познакомился с ним лично, зауважал его ещё больше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал о влиянии, которое на него оказал Лука Модрич. Напомним, хавбек выступал вместе с Лукой в составе сборной Хорватии и мадридского «Реала».

«Модрич был моим кумиром с детства, но когда я познакомился с ним лично, зауважал его ещё больше. Он очень сильно повлиял на мою карьеру своими советами. Лука – очень важный человек в моей жизни. Надеюсь, так будет оставаться и дальше», – заявил Ковачич на пресс-конференции.

У Модрича сейчас остаётся год по контракту с мадридским «Реалом». В первых двух матчах нового розыгрыша Ла Лиги хорват остался на скамейке запасных.