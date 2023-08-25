Клопп недоволен трансферным окном в Саудовской Аравии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о позднем закрытии трансферного окна в Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке оно завершится через 20 дней после европейского.

«Нельзя сказать, что это хорошо. Руководству нужно дать понять, что если вы хотите стать частью системы, то нужно вести дела одновременно со всеми остальными», - поведал немецкий специалист во время пресс-конференции.

Напомним, что трансферное окно в Англии закроется 1 сентября.

Ближайший матч подопечные Клоппа проведут против «Ньюкасла» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Встреча состоится в воскресенье, 27 августа.

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