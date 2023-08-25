Клопп: «Мы не получали предложений по продаже Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха. Ранее сообщалось, что к мерсисайдцам за египтянином образался «Аль-Иттихад», в котором выступает Карим Бензема и бывший партнёр Салаха по «Ливерпулю» Фабиньо.

«Мы не получали предложений по продаже Салаха. Мохамед – футболист «Ливерпуля», если мы и получим какое-либо предложение, ответ будет «нет». Салах на 100% привержен «Ливерпулю». Здесь нечего обсуждать», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Салах недавно вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Его контракт заканчивается через два года.