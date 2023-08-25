«Манчестер Юнайтед» претендует на Тони, который оценивается в 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» является одним из клубов, которым интересен нападающий «Брентфорда» Айвен Тони. По информации от журналиста Сэми Мокбела, «красные дьяволы» хотят заполучить форварда, который оценивается «пчёлами» в 80 миллионов евро.

В данный момент Тони отбывает дисквалификацию за ставки. В январе футболист как раз сможет вернуться на поле. Помимо «Манчестер Юнайтед» англичанин также интересен двум лондонским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Тони в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 20 голов. 27-летний нападающий ранее числился в «Ньюкасле», но не смог закрепиться в стане «сорок».