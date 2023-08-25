Азар может вернуться в АПЛ

Бывший нападающий «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Transfer Football.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить 32-летнему бельгийцу однолетний контракт.

Напомним, ранее Азар уже выступал в Англии за «Челси». Вингер защищал цвета этого клуба в период с 2012 по 2019 год. В общей сложности в составе «синих» вингер провёл 352 матча, в которых забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.

Последним местом работы Азара был мадридский «Реал», который футболист покинул нынешним летом. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 10 матчах «сливочных», забив в них один гол и отдав две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Бельгии в 5 миллионов евро.