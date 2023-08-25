Парти был готов перейти в «Галатасарай», но Артета заблокировал трансфер

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти был заинтересован в переходе в турецкий «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в социальных сетях.

Несмотря на желание футболиста, главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил оставить Томаса в составе и заблокировал его трансфер в Турцию. Напомним, в это окно Парти также связывали с туринским «Ювентусом».

Томас выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2020 года, когда перебрался из мадридского «Атлетико» за отступные в районе 40 миллионов евро. 30-летний хавбек віиграл с «канонирами» лишь Суперкубок Англии.