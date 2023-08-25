«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

«Ливерпуль» начал подыскивать нового игрока в атаку на случай ухода нападающего Мохамеда Салаха. В подписании египетского форварда заинтересован саудовский «Аль-Хиляль».

По сведениям журналистов Tuttomercatoweb, в сфере интересов мерсисайдского гранда находится вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. Главный тренер команды Юрген Клопп считает, что итальянец сможет восполнить возможную потерю Салаха.

«Ювентус», в свою очередь, готов к переговорам с «красными». Туринский клуб оценил Кьезу в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл 33 матча, забил четыре мяча и сделал шесть ассистов. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.

Звезда «Ливерпуля» Салах выбрал себе новый клуб