«Челси» интересуется форвардом «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес попал в сферу интересов другого топ-клуба Английской премьер-лиги. Об этом рапортует indykaila News.

Как стало известно журналистам, видеть уругвайского форварда в своих рядах хочет лондонский «Челси». Мерсисайдцы готовы к переговорам, если «пенсионеры» сделают выгодное предложение по трансферу 24-летнего футболиста.

Дарвин перебрался в «Ливерпуль» из лиссабонской «Бенфики» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2027/2028.