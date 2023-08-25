Дракслер может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Юлиан Дракслер стал объектом интереса клуба из Английской премьер-лиги. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, немца хочет заполучить лондонский «Кристал Пэлас».

Источник сообщает, что между клубами уже был установлен контакт. Сам Дракслер открыт к идее переезда в Лондон. Напомним, у Юлиана остаётся всего год по контракту с «ПСЖ», поэтому «Кристал Пэлас» может получить игрока по скидке.

Прошлый сезон 29-летний Дракслер провёл на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику». Большую часть поединков немец пропустил из-за травмы и последующей операции на лодыжке.