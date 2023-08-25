Кудус: «Я говорил с «Вест Хэмом», жду момента, когда клубы достигнут соглашения»

Нападающий амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус признался, что близок к переходу в лондонский «Вест Хэм». Напомним, команда Дэвида Мойеса рассчитывает заполучить ганца за сумму около 40-45 миллионов евро.

«Я говорил с «Вест Хэмом». Сейчас жду, когда клубы достигнут между собой соглашения. Думаю, каждый игрок мечтает играть в Премьер-лиге. Когда появляется такая возможность, почему бы и не перейти? Я начал свой четвертый сезон в «Аяксе» и чувствую, что готов к следующему вызову», – цитирует Кудуса AD.nl.

Ранее Кудус также был связан с «Брайтоном» и «Челси». Мохаммед изначально дал понять руководству «Аякса», что хочет уйти этим летом.