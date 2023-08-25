«Барселона» может арендовать Лукаку

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно может усилиться нападающим. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, если форвард «Челси» Ромелу Лукаку будет доступен для аренды, «сине-гранатовые» могут попробовать провернуть сделку.

Проблема заключается в том, что Лукаку зарабатывает около 300 тысяч евро в неделю, а «Челси» хочет отдать Ромелу в команду, которая хотя бы полностью покроет зарплату футболиста. Вряд ли «Барселона» будет готова покрыть все расходы, особенно на фоне конкуренции с «Ромой» и «Ювентусом», у которых сейчас более благоприятная финансовая ситуация.