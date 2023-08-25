Почеттино рассказал, собирается ли «Челси» продавать Галлахера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями насчёт того, будет ли продан полузащитник Конор Галлахер. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «пенсионеров» открыто к продаже англичанина.

«Другие клубы продолжают работать на трансферном рынке, как и мы. Они вполне могут обратиться за одним из наших игроков. Что касается Конора, я ничего не слышал от руководства или самого игрока. Он хорошо справляется и является важным футболистом для нас», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» ранее оценивал Галлахера в сумму свыше 50 миллионов евро. Игроком интересовался «Вест Хэм».