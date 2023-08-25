Почеттино высказался о «проклятии 9 номера» в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт «проклятия 9 номера». Напомним, эту цифру на спине носили такие бывшие игроки «синих», как Фернандо Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Альваро Мората, Ромелу Лукаку, Радамель Фалькао, Гонсало Игуаин и многие другие форварды, которые не смогли толком заиграть на «Стэмфорд Бридж».

«Я попрошу персонал принести всем футболки с номером 9. Нам нужно что-то сделать, чтобы изменить подобное восприятие. Если мы купим нового нападающего, я сделаю всё возможное, чтобы он взял девятый номер», – сказал Почеттино на пресс-конференции.