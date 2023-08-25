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Почеттино высказался о «проклятии 9 номера» в «Челси»

25 Августа 2023 • 09:36 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
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Через 12 ч. 4 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт «проклятия 9 номера». Напомним, эту цифру на спине носили такие бывшие игроки «синих», как Фернандо Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Альваро Мората, Ромелу Лукаку, Радамель Фалькао, Гонсало Игуаин и многие другие форварды, которые не смогли толком заиграть на «Стэмфорд Бридж».

«Я попрошу персонал принести всем футболки с номером 9. Нам нужно что-то сделать, чтобы изменить подобное восприятие. Если мы купим нового нападающего, я сделаю всё возможное, чтобы он взял девятый номер», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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